Roger Federer all’Atp di Doha 2021: quando gioca? Data, orario e avversario secondo turno (Di lunedì 8 marzo 2021) Roger Federer è pronto a fare il suo esordio all’Atp 250 di Doha 2021. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop. Nel torneo in Qatar debutterà già a partire dal secondo turno visto il ‘bye’ iniziale: se la vedrà con il vincente del match tra Jeremy Chardy e Daniel Evans (opposti nella giornata di martedì). La sfida andrà in scena mercoledì 10 marzo, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021)è pronto a fare il suo esordio250 di. Lo svizzero torna in campo dopo oltre un anno di stop. Nel torneo in Qatar debutterà già a partire dalvisto il ‘bye’ iniziale: se la vedrà con il vincente del match tra Jeremy Chardy e Daniel Evans (opposti nella giornata di martedì). La sfida andrà in scena mercoledì 10 marzo, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà disponibile su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming fruibile tramite il sito ufficiale e la pagina Facebook dell’emittente televisiva citata. In alternativa alle opzioni menzionate, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti post-match. IL TABELLONE IL ...

WeAreTennisITA : Ha inizio il regno Djokovic ?? Da oggi supera Roger Federer, ora c'è lui in testa al record di settimane trascorse a… - angelomangiante : È come poter tornare a vedere Pelè, Michael Jordan o Muhammad Alì. Torna a Doha un'opera d'arte. Da ammirare, in re… - WeAreTennisITA : ?? Roger Federer is back. A Doha ha detto di essere pronto per l'esordio, che adesso per lui i risultati conteranno… - MercRF : RT @Eurosport_IT: Cambia la tabella di marcia di @rogerfederer ???? #Federer | #EurosportTENNIS - AngeloSangerma3 : RT @angelomangiante: È come poter tornare a vedere Pelè, Michael Jordan o Muhammad Alì. Torna a Doha un'opera d'arte. Da ammirare, in relig… -

Ultime Notizie dalla rete : Roger Federer Tennis: il ritorno di sua maestà Roger Federer Torna Roger Federer. O forse non se n'era mai andato. Il Re - nonostante il lungo periodo di assenza dai campi: 13 mesi e mezzo - è sempre stato presente, come un sovrano silenzioso. Torna al torneo ATP 250 ...

siete pronti per gli ultimi sprazzi di federer? re roger riappare a doha dopo l'infortunio Gaia Piccardi per il 'Corriere della Sera' roger federer C'era Federer e non la pandemia, 401 giorni fa: era un mondo migliore. Melbourne, 30 gennaio 2020, semifinale (persa) contro Djokovic, ultimo domicilio conosciuto. Roger è ricomparso ...

Tennis: il ritorno di sua maestà Roger Federer Vanity Fair Italia Novak Djokovic numero 1 al mondo per 311 settimane, superato Federer Novak Djokovic infrange uno dei record di Roger Federer. Un primato che, soltanto tre anni fa, appariva insuperabile. Oggi, per il serbo, inizia la settimana ...

Pagelle: il ritorno e il contorno Il tennis celebra la nuova Epifania di Federer mentre Rublev continua a vincere 500. Kvitova domina, irrompe Tauson. La filosofia di Medvedev e Tsitsipas ...

Torna. O forse non se n'era mai andato. Il Re - nonostante il lungo periodo di assenza dai campi: 13 mesi e mezzo - è sempre stato presente, come un sovrano silenzioso. Torna al torneo ATP 250 ...Gaia Piccardi per il 'Corriere della Sera'C'erae non la pandemia, 401 giorni fa: era un mondo migliore. Melbourne, 30 gennaio 2020, semifinale (persa) contro Djokovic, ultimo domicilio conosciuto.è ricomparso ...Novak Djokovic infrange uno dei record di Roger Federer. Un primato che, soltanto tre anni fa, appariva insuperabile. Oggi, per il serbo, inizia la settimana ...Il tennis celebra la nuova Epifania di Federer mentre Rublev continua a vincere 500. Kvitova domina, irrompe Tauson. La filosofia di Medvedev e Tsitsipas ...