Recovery: Draghi, 'tra criteri anche contributo parità generi, opportunità straordinaria' (Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) – "Non voglio qui ripetere le bellissime parole di oggi del Presidente della Repubblica sulla condizione femminile. Voi sapete bene quanto sia dolorosa". Così il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'."Sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, sono da condividere le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta. Oggi, per le vittime dei troppi femminicidi e anche come reazione prodotta dalla pandemia, sembra formarsi una nuova consapevolezza che trova un'opportunità straordinaria nel programma NextGeneration EU per diventare realtà nell'azione di governo, del mio governo. Tra i vari criteri che verranno usati per valutare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ci sarà ...

