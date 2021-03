Recovery | Cida | ' nuove assunzioni in Pa e Mckinsey? E' gap manageriale da colmare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma 8 mar.(Labitalia) - "Migliaia diconcompetenze nella pubblica amministrazione per realizzare concretamente ilplan, ricorso a società di consulenze esterne per allinearne la veste formale agli standard internazionali: queste due recenti notizie confermano che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha bisogno di un robusto apporto di manager e di cultura". Lo ha detto Mario Mantovani, presidente di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, in merito agli sviluppi del Pnrr. “Già in occasione degli Stati generali dell'economia, la scorsa estate, abbiamo sollecitato un innesto di competenze manageriali nella struttura delplan, in modo da consentire la ‘messa in opera' sul territorio dei ...