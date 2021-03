(Di lunedì 8 marzo 2021) Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Contrastare ledi genere e la disparità fra Nord e Sud, e, al contempo, mettere al centro le generazioni future. Questa è ladel. Per vincerla dobbiamo procedere- Governo, Regioni, enti locali e parti sociali -. A fine aprile presenteremo a Bruxelles un piano che renderà il nostro Paese più giusto, più verde e più digitale”. Così il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli Affari europei, Vincenzo, a margine dell'audizione presso le commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue di Camera e Senato. “Con il Governo Draghi - precisa- siamo in una nuova fase di lavoro, che vede nel dicastero dell'Economia e Finanze il coordinatore del Piano, ma sempre con la ...

Advertising

TV7Benevento : Recovery: Amendola, 'contrasto a diseguaglianze, uniti per vincere sfida'... - infoitinterno : Recovery Plan, Amendola: Percorso serrato, Ue chiede riforma Pa e giustizia - infoitinterno : Recovery Plan, Amendola: Mef coordinatore con stretta collaborazione Ministeri - silvestrogio : RT @Ste_Mazzu: Nel governo Conte il Recovery Plan era stato scritto da Gualtieri, Amendola e Provenzano; nel governo Draghi viene stilato d… - Ezio192maubor : RT @Ste_Mazzu: Nel governo Conte il Recovery Plan era stato scritto da Gualtieri, Amendola e Provenzano; nel governo Draghi viene stilato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Amendola

Agenzia Nova

Roma, 08 mar 16:28 - Con il governo Draghi ci troviamo in una nuova fase di lavoro in cui il ministero dell'Economia e delle Finanze svolge il ruolo di coordinatore...Roma, 08 mar 16:25 - L'Italia avrà un ruolo centrale per l'ammontare dei fondi e le sfide legate alle riforme. Così il sottosegretario agli Affari europei,...Roma, 8 mar. (Adnkronos) - “Contrastare le diseguaglianze di genere e la disparità fra Nord e Sud, e, al contempo, mettere al centro le generazioni ...Roma, 8 mar. (LaPresse) - "Il percorso conclusivo in vista del 30 aprile prossimo sarà molto serrato, si tratta di recepire le indicazioni del Parlamento e di ...