“Quella cosa è successa anche a me”. Alba Parietti finora non ne aveva parlato: “Perché è difficile dirlo” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 8 marzo Alba Parietti è stata ospite di ‘Ore 14’, la trasmissione condotta da Milo Infante. La festa della donna è stato l’argomento principale e la showgirl ha sfruttato l’occasione per raccontare un bruttissimo episodio della sua vita. Mai aveva voluto rivelare questa situazione a cui era stata costretta a sottostare. Adesso ha finalmente avuto coraggio ed ha voluto quindi lanciare un messaggio al mondo femminile. Una rivelazione che ha sorpreso tutti. Durante la conversazione con il giornalista ha infatti esordito così: “Oggi per la festa della donna vorrei fare una confessione qua”. Ed è poi scesa nei dettagli, raccontando particolari molto forti che hanno commosso sicuramente il pubblico da casa. Le sue frasi hanno subito fatto il giro della rete, anche Perché come detto ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella giornata di lunedì 8 marzoè stata ospite di ‘Ore 14’, la trasmissione condotta da Milo Infante. La festa della donna è stato l’argomento principale e la showgirl ha sfruttato l’occasione per raccontare un bruttissimo episodio della sua vita. Maivoluto rivelare questa situazione a cui era stata costretta a sottostare. Adesso ha finalmente avuto coraggio ed ha voluto quindi lanciare un messaggio al mondo femminile. Una rivelazione che ha sorpreso tutti. Durante la conversazione con il giornalista ha infatti esordito così: “Oggi per la festa della donna vorrei fare una confessione qua”. Ed è poi scesa nei dettagli, raccontando particolari molto forti che hanno commosso sicuramente il pubblico da casa. Le sue frasi hanno subito fatto il giro della rete,come detto ...

Advertising

chetempochefa : 'Questa cosa di giovedì sera, del motociclista che ti ha dato il passaggio è pazzesca.' 'Sì, si può fare un film d… - insopportabile : Ecco cosa significava quella cosa chiamata musica suonata dal vivo. #Sanremo2021 e - Giovann89958800 : RT @niksparrow73: Ma fate stare zitta a quella specie di Giornalista della #CaterinaCollovati ? L'unica cosa che è brava a fare e squittire… - RIVER8135 : La cosa più brutta al mondo è quella di non sentirsi liberi, liberi di essere liberi di esprimersi, avere una perso… - owlthelight : @pazzediamici Non vuol dire nulla perché se Alessandro oggi ha preso, per esempio, due allora la media gli si può a… -