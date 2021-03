Premier League | West Ham-Leeds 2-0 | gli Hammers vincono ancora e sognano l’Europa La classifica aggiornata

Leggi su mediagol

(Di martedì 9 marzo 2021) IlHam si impone sulUnited per 2-0.VIDEO, crisi senza precedenti: ecco perché il Liverpool non vince piùI padroni di casa continuano la loro stagione spettacolare e riescono a imporsi in maniera netta sugli uomini di Bielsa. Glioccupano in questo momento la quinta posizione in, che regalerebbe la qualificazione in Europa. Stanno sfruttando al meglio le difficoltà delle più quotate Liverpool, Everton e Tottenham, e lotteranno fino all'ultimo per regalarsi la qualificazione alla competizione europea. Ilinvece nonostante questa sconfitta rimane all'undicesimo posto ina nove punti di distanza dalla zona retrocessione. Le reti sono state siglate da Jesse Lingard, che ...