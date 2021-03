Operai Whirlpool di Napoli in presidio allo stabilimento Hitachi | attendono De Luca

(Di lunedì 8 marzo 2021) NAPOLI – Una delegazione di operai del sito Whirlpool di Napoli è in presidio davanti la sede di Hitachi Rail a via Argine. Attendono di parlare con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in visita allo stabilimento della società per azioni che si occupa di produrre e commercializzare materiale rotabile. “Siamo stati informati che, finita la riunione, De Luca – riferisce alla Dire il delegato sindacale Uilm Vincenzo Accurso – ci raggiungerà e parlerà con tutti”.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Operai Whirlpool

... a partire da, ma soprattutto per generare un tessuto economico occupazionale per il futuro. Come Fim lo abbiamo battezzato il contratto per la ripartenza perché da un lato permette di dare ...... la città dove sono nato, c'era la scuola allievi della Fiat: gli aspirantifacevano sei ... Non bisogna più spendere denaro e spendere per salvare aziende decotte: Ilva, Alitalia,. ...Una delegazione di operai della fabbrica Whirlpool di Napoli è in presidio davanti la sede di Hitachi Rail in via Argine. I lavoratori attendono di parlare con il governatore della Campania, Vincenzo ...Infanzia difficile, poi il lavoro in fabbrica perso e l'idea di reiventarsi un'attività ricettiva nel cuore del Centro storico. Ora, a 44 anni, ...