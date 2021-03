Non abbiamo bisogno di una mimosa (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal sito ufficiale Istat: «Nel 2019 si contano 315 omicidi, 204 vittime uomini e 111 donne».Premesso che ogni omicidio dovrebbe essere odioso e severamente punito, considerato che quando la vittima è fragile e indifesa, maschio o femmina che sia, la punizione deve essere ancora più severa, considerato che tra le 111 vittime donne ci sarà stata anche qualcuna uccisa da un'altra donna o da un rapinatore, a prescindere dal sesso; sorge spontanea una domanda: perché tanta retorica sui "femminicidi", se i "maschicidi" sono di più? Forse per dar modo alla propaganda radicale femminista di far proseliti nelle scuole e nei vari contesti sociali e mediatici? O forse perché continuare a battere sui "femminicidi" distoglie l'attenzione dalle discriminazioni davvero ingiuste e ignominiose che oggi subiscono le donne. Innanzi tutto, non si parla di quello che è il più grande sterminio di donne che ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 marzo 2021) Dal sito ufficiale Istat: «Nel 2019 si contano 315 omicidi, 204 vittime uomini e 111 donne».Premesso che ogni omicidio dovrebbe essere odioso e severamente punito, considerato che quando la vittima è fragile e indifesa, maschio o femmina che sia, la punizione deve essere ancora più severa, considerato che tra le 111 vittime donne ci sarà stata anche qualcuna uccisa da un'altra donna o da un rapinatore, a prescindere dal sesso; sorge spontanea una domanda: perché tanta retorica sui "femminicidi", se i "maschicidi" sono di più? Forse per dar modo alla propaganda radicale femminista di far proseliti nelle scuole e nei vari contesti sociali e mediatici? O forse perché continuare a battere sui "femminicidi" distoglie l'attenzione dalle discriminazioni davvero ingiuste e ignominiose che oggi subiscono le donne. Innanzi tutto, non si parla di quello che è il più grande sterminio di donne che ...

