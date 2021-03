NBA, Blake Griffin va a Brooklyn! I Nets ampliano l’arsenale per puntare al titolo (Di lunedì 8 marzo 2021) I Brooklyn Nets non si fermano più e inseriscono nel roster anche Blake Griffin. L’ala sei volte All-Star NBA, dopo avere risolto il proprio contratto con i Detroit Pistons, quindi, ha messo nero su bianco con la franchigia della Grande Mela, con il chiaro intento di andare a caccia del suo primo titolo della carriera. La conferma arriva dall’accordo stipulato tra il classe 1989 ed i Nets, ovvero un contratto fino a fine stagione al minimo salariale garantito per un giocatore considerato “veterano”. Il nativo di Oklahoma City nella serata di domenica aveva accettato un buyout con i Pistons sui restanti $56,5 milioni rimasti sul suo contratto. A questo punto Blake Griffin andrà ad impreziosire la panchina di Brooklyn, ritoccando un roster che negli scorsi mesi ha già ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021) I Brooklynnon si fermano più e inseriscono nel roster anche. L’ala sei volte All-Star NBA, dopo avere risolto il proprio contratto con i Detroit Pistons, quindi, ha messo nero su bianco con la franchigia della Grande Mela, con il chiaro intento di andare a caccia del suo primodella carriera. La conferma arriva dall’accordo stipulato tra il classe 1989 ed i, ovvero un contratto fino a fine stagione al minimo salariale garantito per un giocatore considerato “veterano”. Il nativo di Oklahoma City nella serata di domenica aveva accettato un buyout con i Pistons sui restanti $56,5 milioni rimasti sul suo contratto. A questo puntoandrà ad impreziosire la panchina di Brooklyn, ritoccando un roster che negli scorsi mesi ha già ...

