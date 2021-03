NASCAR Pennzoil 400 | Kyle Larson | vittoria simbolica

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 marzo 2021) La400, quarta gara dellaCup Series, appartiene a. Il pilota californiano della Hendrick Motorsports percorre in testa ben 103 giri, controllando le operazioni soprattutto nelle ultime, decisive tornate. E’ unaper il pilota originario di San Francisco, classe 1993. Per una serie di ragioni: la prima è che il suo primo successo su un ovale da 1.5 miglia, dove finora era arrivato nove volte secondo. E poi perché rappresenta la fine di un incubo, cominciato lo scorso anno con la sospensione e poi il licenziamento dal suo ex team Ganassi. Inoltre, a Las Vegas corre con una livrea in onore di Ricky Hendrick, figlio di Rick e pilota promettente, morto nel 2004 in un incidente aereo. Burning it down on the Nellis Straightaway. ...