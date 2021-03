Napoli, l’ex medico azzurro De Nicola: «L’infortunio di Ghoulam si poteva prevedere» (Di lunedì 8 marzo 2021) Alfonso De Nicola ha parlato delL’infortunio al ginocchio che ha colpito Ghoulam Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ai microfoni di Radio Marte ha parlato delL’infortunio al crociato del ginocchio sinistro di Faouzi Ghoulam. «La rottura del crociato di ieri è una rottura che non è facilissima da prevedere ma si può prevedere. Quando lo facemmo operare al primo ginocchio io dissi al dottore di controllare anche l’altro ginocchio. Io vorrei capire sempre il perché, potrebbe esserci anche una causa diversa tra un ginocchio e l’altro. Ho visto la partita e ho notato che è uscito molto sconsolato. Ma lui è un ragazzo fortissimo, io mi auguro che ripeta la prima riabilitazione perché nei primi due mesi era ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Alfonso Deha parlato delal ginocchio che ha colpitoAlfonso De, exsociale del, ai microfoni di Radio Marte ha parlato delal crociato del ginocchio sinistro di Faouzi. «La rottura del crociato di ieri è una rottura che non è facilissima dama si può. Quando lo facemmo operare al primo ginocchio io dissi al dottore di controllare anche l’altro ginocchio. Io vorrei capire sempre il perché, potrebbe esserci anche una causa diversa tra un ginocchio e l’altro. Ho visto la partita e ho notato che è uscito molto sconsolato. Ma lui è un ragazzo fortissimo, io mi auguro che ripeta la prima riabilitazione perché nei primi due mesi era ...

