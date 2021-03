Marcelo Juventus | pista ancora calda | assist dal Real Madrid

(Di lunedì 8 marzo 2021)– La trattativa per il rinnovo dicon ilsembra ormai essere naufragata quasi del tutto. Il brasiliano, il cui contratto con i Blancos scadrà il prossimo giugno, non ha trovato l’accordo con il club nel quale milita da più di quattordici anni, e le possibilità di un suo addio diventano ogni giorno sempre più concrete. A confermare indirettamente questa suggestivadi mercato è l’indiscrezione che rimbalza dalla Spagna e riportata da tuttojuve.com, secondo la quale ilavrebbe cominciato a sondare il terreno per il terzino del Borussia Dortmund Guerreiro.dunque del, le ultimissime sul ...

Advertising

JuveLiveit : Calciomercato Juventus, Marcelo più vicino: l’indizio arriva dal Real - zazoomblog : Marcelo Juventus nuovi contatti: spunta la prima offerta bianconera - #Marcelo #Juventus #nuovi #contatti: - JuveLiveit : Marcelo alla Juventus, calciomercato: pronto un biennale, intesa vicina - infoitsport : Marcelo alla Juventus, calciomercato: pronto un biennale, intesa vicina - cmercatoweb : ???? #Juventus, #Marcelo si avvicina: cifre e dettagli del possibile colpo bianconero -

Ultime Notizie dalla rete : Marcelo Juventus

JuveLive

alla, calciomercato: il difensore brasiliano nel mirino della Vecchia Signora. Il Real, intanto, vira su Guerreiro del Borussia Calciomercato/ La trattativa per il rinnovo dicon il Real Madrid sembra ormai essere naufragata quasi del tutto. Il brasiliano, il cui contratto con i Blancos scadrà il prossimo giugno, ......(Everton) eBielsa (Leeds). I club italiani non si sono ancora pronunciati, ma le qualificazioni sudamericane al Mondiale di Qatar 2022 rischiano di coinvolgere anche Inter e. In ...Marcelo alla Juventus, calciomercato: il difensore brasiliano nel mirino della Vecchia Signora. Il Real, intanto, vira su Guerreiro ...L’attaccante della Juventus Women in tribuna all’Ale&Ricky di Vinovo. Lianne Sanderson a fare il tifo per le bianconere La Juventus Women è una famiglia compatta. Lianne... Juventus Women2 anni fa Gio ...