Lockdown nazionale per tre o quattro settimane? L’ipotesi è al vaglio

L'ipotesi di un Lockdown nazionale per accelerare le vaccinazioni è al vaglio dei ministri, ma non è l'unica soluzione. Sappiamo che la priorità del governo in questo momento è la vaccinazione di massa della popolazione per ridurre al minimo il rischio di contrazione del Covid-19. Una priorità che è messa a rischio dall'aumento di contagi

