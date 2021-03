Land Rover Defender - Confermato l'arrivo della variante 130 a sette posti (Di lunedì 8 marzo 2021) La Land Rover cavalca il successo della nuova Defender e mette in cantiere un'inedita versione a sette posti: denominata 130, la fuoristrada subirà delle modifiche in termini di lunghezza totale, senza tuttavia toccare il passo, che rimarrà identico a quello della 110. La conferma viene dai vertici della Casa inglese, che ai microfoni di Autonews hanno anche fornito delle indicazioni temporali per il lancio sul mercato, previsto entro 18 mesi. sette posti fuori dall'Europa. L'allestimento a sette posti viene chiesto a gran voce da mercati come gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente, mentre potrebbe risultare marginale, in termini di vendite, nel Vecchio Continente. Con i suoi ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 marzo 2021) Lacavalca il successonuovae mette in cantiere un'inedita versione a: denominata 130, la fuoristrada subirà delle modifiche in termini di lunghezza totale, senza tuttavia toccare il passo, che rimarrà identico a quello110. La conferma viene dai verticiCasa inglese, che ai microfoni di Autonews hanno anche fornito delle indicazioni temporali per il lancio sul mercato, previsto entro 18 mesi.fuori dall'Europa. L'allestimento aviene chiesto a gran voce da mercati come gli Stati Uniti, la Cina e il Medio Oriente, mentre potrebbe risultare marginale, in termini di vendite, nel Vecchio Continente. Con i suoi ...

Advertising

megamodo : Da sempre attenta alla valorizzazione delle eccellenze italiane appartenenti a tutti i settori, Jaguar Land Rover I… - BlogMotori : RT @mobisostenibile: Jaguar Land Rover Italia: luoghi #ecogreen in cui vivere la mobilità urbana e sostenere un futuro più sostenibile http… - Ilaria_Salzano : RT @Donneinauto: L’auto dell’anno 2021 per le donne è Land Rover Defender - fabiocavagnera : RT @motorionline: #LandRoverDefender: in arrivo la 7 posti, ma l'Europa è in dubbio - motorionline : #LandRoverDefender: in arrivo la 7 posti, ma l'Europa è in dubbio -