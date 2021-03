Juventus, Cabrini: “Porto? Un gol non è impossibile da rimontare. Chiesa e Morata…” (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo storico ex giocatore della Juventus Antonio Cabrini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà i bianconeri impegnati con il Porto: "Un gol non è impossibile da recuperare però sicuramente in campo internazionale serve anche un'ottima prestazione per effettuare una rimonta. Se scende in campo la miglior Juve può passare certamente turno - afferma Cabrini - , però non so se la squadra vista con la Lazio possa bastare. Vedo una Juve che ha ritrovato due-tre giocatori importanti in fase offensiva, su tutti Morata, che possono risultare determinanti. Lo spagnolo del resto lo ha già ampiamente dimostrato nel corso della prima parte di stagione. Chiesa? Deve fare quello che sa, cioè saltare l' uomo e crossare, ma anche andare alla conclusione quando si presenta ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 marzo 2021) Lo storico ex giocatore dellaAntonioha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che vedrà i bianconeri impegnati con il: "Un gol non èda recuperare però sicuramente in campo internazionale serve anche un'ottima prestazione per effettuare una rimonta. Se scende in campo la miglior Juve può passare certamente turno - afferma- , però non so se la squadra vista con la Lazio possa bastare. Vedo una Juve che ha ritrovato due-tre giocatori importanti in fase offensiva, su tutti Morata, che possono risultare determinanti. Lo spagnolo del resto lo ha già ampiamente dimostrato nel corso della prima parte di stagione.? Deve fare quello che sa, cioè saltare l' uomo e crossare, ma anche andare alla conclusione quando si presenta ...

