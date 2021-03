It Takes Two – Descrizione del gioco

(Di lunedì 8 marzo 2021) ItTwo: il nuovo platform co-op di Hazelight Studios, pubblicato da Electronic Arts., opinioni e link per l’acquisto ad un prezzo scontato. Electronic Arts – Non solo sport Indubbiamente il marchio Electronic Arts (EA) passerà alla storia come quel marchio che, con la sua divisione EA Sports, ha portato la simulazione sportiva su di un altro livello con titoli come FIFA, NHL, Madden o NBA Live. Per chi ancora non lo sapesse, il marchio EA annovera molte pubblicazioni di successo anche al di fuori del mondo sportivo, muovendosi su ogni aspetto del mondo videoludico, dal fantasy all’horror, dagli FPS ai giochi per bambini. A EA sports sono attribuiti titoli come: Plant Vs Zombies, la serie Battlefield, Dead Space, Alice: Madness Returns e molti altri. Non c’è da sorprendersi quindi se, tra i tanti titoli di successo, EA voglia ...

Advertising

IGNitalia : #ItTakesTwo è la storia di Cody e May, una coppia sull'orlo del divorzio. Ce la racconta meglio il nuovo trailer de… - badtasteit : #ItTakesTwo, pubblicato il nuovo Story Trailer del titolo targato Hazelight Studios - NerdPool_IT : It Takes Two: lo story trailer è disponibile! - MondoXbox : Un trailer dedicato alla storia di It Takes Two - GamingToday4 : It Takes Two: il trailer della storia ci dice che fare le cose insieme è meglio -

Ultime Notizie dalla rete : Takes Two

The company hasstops in Rome, one in Fiumicino and one in Ciampino, near the respective ... what transport options are there? The journey from Romeyou either to the city centre or to the ...... lo suggerisce PlayStation Arabia Cosa dobbiamo aspettarci? Josef Fares: 'la rigiocabilità è sopravvalutata, solo una piccola percentuale rigioca un titolo' Il creatore di Ite A Way Out ...A meno di tre settimane dal lancio, ecco a voi il nuovo video trailer di It Takes Two, una bella avventura cooperativa da fare con un amico.Hazelight ci ricorda che 'giocare insieme è meglio' nel nuovo video di It Takes Two, l'avventura che promette di ridefinire i canoni dei titoli cooperativi ...