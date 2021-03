Intervista a Lidia Ravera | il valore della differenza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 marzo 2021)è una scrittrice e giornalista italiana, ma prima di tutto è una donna e come tale osserva il mondo. Impossibile non citare il libro-culto di una generazione con la qualesi è fatta conoscere: Porci con le ali. «‘Cazzo. Cazzo cazzo cazzo. Figa. Fregna.’ Leggi, e pensi che non ritroverai mai più l’innocenza dell’opera prima, quell’assoluta libertà, effetto collaterale dell’incapacità di immaginare un pubblico. Scrivevi ancora per te» (L.dalla prefazione di Porci con le ali, 2005 – quinta ristampa).parla come una rivoluzionaria, mentre l’ascolto immagino un mondo diverso. Io, a confronto di questa donna, sono una femminista da tastiera. Il mio sguardo moderato si incrocia con quello di, un’anima ardente. Ci dice: “io ...