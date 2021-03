Ilenia Fabbri | il killer ha confessato | in attesa dell’interrogatorio dell’ex

(Di lunedì 8 marzo 2021) L’omicidio dia Faenza, ilPierluigi Barbieri ha: inmarito oggi pomeriggio.e il suoPierluigi BarbieriNovità importanti oggi sul femminicidio di Faenza: Pierluigi Barbieri, alias “lo Zingaro”, di anni 53, ha, nel corsodi garanzia, l’omicidio di. Il drammatico ritrovamento del suo corpo privo di vita è avvenuto in un condominio di via Corbara, da parte – secondo quanto si è appreso – di una giovane compagna della figlia della vittima. I fatti risalgono a oltre un mese fa, il 6 febbraio. Leggi anche ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro', nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di avere ucc… - HuffPostItalia : Ilenia Fabbri, il killer ha confessato l'omicidio - ReggioPress : Omicidio di Ilenia Fabbri, Barbieri crolla davanti al Gip: “L’ho uccisa io” - blajovan_diana : RT @Corriere: Delitto Ilenia Fabbri: il sicario del marito ha confessato - Corriere : Delitto Ilenia Fabbri: il sicario del marito ha confessato -

Ultime Notizie dalla rete : Ilenia Fabbri

12.58 Uccisa a Faenza,"sicario" ha confessato C'è una prima ammissione per l'omicidio di, la 46enne uccisa in casa il 6 febbraio scorso a Faenza,nel Ravennate. Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo zingaro", nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver ...12.58 Uccisa a Faenza,"sicario"ha confessato C'è una prima ammissione per l'omicidio di, la 46enne uccisa in casa il 6 febbraio scorso a Faenza,nel Ravennate. Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo zingaro", nel corso dell'interrogatorio di garanzia ha ammesso di aver ...Il 53enne Pierluigi Barbieri, alias "lo Zingaro", ha confessato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne ammazzata il 6 febbraio nel suo appartamento a Faenza ...Come riporta l’Ansa, nel corso dell’interrogatorio di garanzia avvenuto questa mattina, il presunto esecutore dell’omicidio ha ammesso di avere ucciso Ilenia Fabbri. Nel pomeriggio sarà interrogato l’ ...