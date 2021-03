Highlights e gol Chelsea-Everton 2-0 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di lunedì 8 marzo 2021) Glie i gol di, match valido per la ventisettesima giornata di. I padroni di casa passano in vantaggio al 31? grazie all’autogol di Godfrey e raddoppiano nella ripresa con il rigore trasformato da Jorginho. GOL JORGINHO 2-0 SportFace.

Advertising

Inter : ?? | #INTERATALANTA 4 gol segnati e i Festeggiamenti per il 90° compleanno dell'Inter: ti ricordi questa partita?… - SkyTG24 : Serie A, Inter-Atalanta 0-0: DIRETTA - Kraveeh : RT @SkySport: 'SANABRIA, LO PROVAAA' Che magia all'esordio con la maglia del Torino? ? All'84 Torino a segno contro il Crotone: Sanabria pr… - Lucatt_ : RT @SkySport: 'SANABRIA, LO PROVAAA' Che magia all'esordio con la maglia del Torino? ? All'84 Torino a segno contro il Crotone: Sanabria pr… - SkySport : 'SANABRIA, LO PROVAAA' Che magia all'esordio con la maglia del Torino? ? All'84 Torino a segno contro il Crotone: S… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

La marcia verso Juve - Porto Cosa è successo all'andata?: Porto - Juventus 2 - 1 (2 min) ... Álvaro Morata inoltre ha segnato il suo ritorno tra i titolari con due, e secondo Arrigo ...La marcia averso Dortmund - Siviglia Cosa è successo all'andata?(2 min): Siviglia - Dortmund 2 - 3 Erling Haaland ha rubato la scena con duee un assist nel primo tempo che hanno ...Gli highlights e i gol di Chelsea-Everton 2-0, match valido per la ventisettesima giornata di Premier League 2020/2021 (VIDEO) ...Vittoria a valanga in Coppa per la squadra di Miguel Angel Russo: guarda il 7-1 del Boca Juniors al Velez Sarsfield ...