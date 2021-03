Ginnastica, Vanessa Ferrari: “Ho scelto Bella ciao perché è l’Inno della Resistenza. Mi sono emozionata anche io” (Di lunedì 8 marzo 2021) Vanessa Ferrari ha regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati di Ginnastica artistica sabato pomeriggio, in occasione della prima tappa di Serie A disputata al PalaRossini di Ancona. La Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale ha riabbracciato il massimo campionato italiano a squadre dopo quattro anni di assenza e si è distinta con un meraviglioso esercizio al corpo libero. La bresciana, ormai tornata ad allenarsi su tutti gli attrezzi, avrebbe dovuto gareggiare esclusivamente al volteggio, ma poi un piccolo problemino fisico di Alice D’Amato l’ha convinta a sostituire la compagna di squadra al quadrato. La portacolori della Brixia Brescia ha portato in gara il suo nuovo esercizio, sulle note di “Bella ciao”, la musica scelta per questa stagione ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 marzo 2021)ha regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati diartistica sabato pomeriggio, in occasioneprima tappa di Serie A disputata al PalaRossini di Ancona. La Campionessa del Mondo 2006 nel concorso generale ha riabbracciato il massimo campionato italiano a squadre dopo quattro anni di assenza e si è distinta con un meraviglioso esercizio al corpo libero. La bresciana, ormai tornata ad allenarsi su tutti gli attrezzi, avrebbe dovuto gareggiare esclusivamente al volteggio, ma poi un piccolo problemino fisico di Alice D’Amato l’ha convinta a sostituire la compagna di squadra al quadrato. La portacoloriBrixia Brescia ha portato in gara il suo nuovo esercizio, sulle note di “”, la musica scelta per questa stagione ...

