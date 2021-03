Fonderie Pisano: intesa per nuovo stabilimento a Buccino (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stato avviato l’iter per la realizzazione di un nuovo stabilimento delle Fonderie Pisano nel territorio di Buccino. I vertici dell’azienda hanno incontrato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il sindaco di SALERNO, Vincenzo Napoli e dirigenti della Regione per delineare il percorso da intraprendere. “Non parlerei di delocalizzazione, ma e’ una nuova intrapresa industriale che nasce nel luogo immaginato che prevede un’installazione di un opificio ad altissima tecnologia”, ha sottolineato il primo cittadino Napoli, spiegando che le Fonderie Pisano “sono allocate ora in una parte della citta’ che non e’ assolutamente compatibile” in quanto “la citta’ ha avuto un suo sviluppo e ha reso di fatto insostenibile la permanenza delle ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ stato avviato l’iter per la realizzazione di undellenel territorio di. I vertici dell’azienda hanno incontrato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, il sindaco di SALERNO, Vincenzo Napoli e dirigenti della Regione per delineare il percorso da intraprendere. “Non parlerei di delocalizzazione, ma e’ una nuova intrapresa industriale che nasce nel luogo immaginato che prevede un’installazione di un opificio ad altissima tecnologia”, ha sottolineato il primo cittadino Napoli, spiegando che le“sono allocate ora in una parte della citta’ che non e’ assolutamente compatibile” in quanto “la citta’ ha avuto un suo sviluppo e ha reso di fatto insostenibile la permanenza delle ...

