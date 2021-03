Focolaio Covid a Cene, appello alla prudenza (Di lunedì 8 marzo 2021) La scritta sui tabelloni luminosi in paese parla chiaro: “Attenzione, Focolaio attivo Covid-19”. L’amministrazione comunale di Cene specifica che i casi sono seguiti dal personale medico e chiede ai cittadini “la massima attenzione e il rispetto del Dpcm in vigore”, proprio per evitare un’ulteriore diffusione del virus. L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 marzo 2021) La scritta sui tabelloni luminosi in paese parla chiaro: “Attenzione,attivo-19”. L’amministrazione comunale dispecifica che i casi sono seguiti dal personale medico e chiede ai cittadini “la massima attenzione e il rispetto del Dpcm in vigore”, proprio per evitare un’ulteriore diffusione del virus. L'articolo BergamoNews.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un focolaio di Covid si è sviluppato fra i membri del corpo di ballo della Scala, a Milano con 35 danzatori e tre m… - fattoquotidiano : Covid, focolaio di sei positivi in un reparto dell’Istituto nazionale tumori di Milano - LupoNolberto : RT @Miti_Vigliero: Napoli. Festa segreta con 50 studenti Erasmus: casa devastata, rischio focolaio covid - Miti_Vigliero : Napoli. Festa segreta con 50 studenti Erasmus: casa devastata, rischio focolaio covid - Miti_Vigliero : Imola, focolaio in convento e casa famiglia: 12 suore in ospedale e tre decessi -