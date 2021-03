Festa in un appartamento: Luca Gotti multato per violazione delle norme anti-Covid (Di lunedì 8 marzo 2021) Una cena dopo la partita Udinese-Sassuolo in un appartamento nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia: otto le persone multate e tra queste c’è anche l’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti. È successo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino sarebbe partita dai vicini, infastiditi dai continui rumori, la chiamata alle Forze dell’Ordine che ha poi multato per 400euro tutti i presenti. Foto: sito udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Una cena dopo la partita Udinese-Sassuolo in unnonostante le restrizioni imposte dalla pandemia: otto le persone multate e tra queste c’è anche l’allenatore dell’Udinese,. È successo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino sarebbe partita dai vicini, infastiditi dai continui rumori, la chiamata alle Forze dell’Ordine che ha poiper 400euro tutti i presenti. Foto: sito udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

