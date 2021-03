Festa in appartamento con musica ad alto volume, multa per il tecnico dell’Udinese Gotti (Di lunedì 8 marzo 2021) L’allenatore dell’Udinese Luca Gotti è stato multato sabato sera per aver partecipato a una Festa in un appartamento del centro di Udine. La serata è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri chiamati dai vicini di casa per via della musica ad alto volume e le conversazioni ad alta voce che provenivano dall’abitazione. Stando agli accertamenti della pattuglia nell’appartamento si trovavano 8 commensali, tutti multati per le norme anti-Covid (400 euro la sanzione) e in particolare per la violazione del coprifuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) L’allenatoreLucaè statoto sabato sera per aver partecipato a unain undel centro di Udine. La serata è stata interrotta dall’intervento dei carabinieri chiamati dai vicini di casa per via dellaade le conversazioni ad alta voce che provenivano dall’abitazione. Stando agli accertamenti della pattuglia nell’si trovavano 8 commensali, tuttiti per le norme anti-Covid (400 euro la sanzione) e in particolare per la violazione del coprifuoco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

