Donne nel pallone | la riflessione di Carolina Morace

AGI - "Il calcio femminile in generale non solo quello femminile, sta subendo un danno enorme da questa pandemia. Oggi tutti vanno a giocare a tennis e a padel, e questo è un allarme per il nostro sport". Così Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women in Serie B, ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Rai RadioUno. La 57enne ex attaccante della Nazionale ha guidato in passato, con Gaucci presidente, la Viterbese maschile. "Quando si rivedrà una donna sulla panchina di una squadra maschile? Quando chi sceglierà, lo farà con più attenzione - assicura la Morace nel giorno della Festa delle Donne - Noi Donne, per allenare, dobbiamo avere un background incredibile". Morace, sposata con una donna e capace di far outing, non ha dubbi: "La nostra è una società omofoba e razzista, e ...

