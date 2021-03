Djokovic supera Federer, adesso è lui il dominatore del tennis (Di lunedì 8 marzo 2021) Da questa mattina Novak Djokovic è il tennista con più settimane da n.1 del mondo. adesso può davvero definirsi il GOAT Mentre Federer si prepara al ritorno su campi di tennis dopo oltre un anno di stop, cade uno dei suoi record più importanti e prestigiosi. E naturalmente chi gliel’ha portato via è il rivale che negli ultimi anni lo ha battuto più volte, strappandogli via record su record e tornei di massima importanza per lo svizzero. No, non Rafa Nadal, altro suo grande rivale, ma che non ha mai dato l’impressione di poter essere davvero migliore di Federer, se non sulla terra rossa. Ovviamente stiamo parlando di Novak Djokovic, che da questa mattina è il tennista che è stato in vetta alla classifica per più settimane, 311 contro le 310 dello ... Leggi su zon (Di lunedì 8 marzo 2021) Da questa mattina Novakè ilta con più settimane da n.1 del mondo.può davvero definirsi il GOAT Mentresi prepara al ritorno su campi didopo oltre un anno di stop, cade uno dei suoi record più importanti e prestigiosi. E naturalmente chi gliel’ha portato via è il rivale che negli ultimi anni lo ha battuto più volte, strappandogli via record su record e tornei di massima importanza per lo svizzero. No, non Rafa Nadal, altro suo grande rivale, ma che non ha mai dato l’impressione di poter essere davvero migliore di, se non sulla terra rossa. Ovviamente stiamo parlando di Novak, che da questa mattina è ilta che è stato in vetta alla classifica per più settimane, 311 contro le 310 dello ...

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic supera Djokovic supera Federer: 311 settimane da numero 1 Quando Djokovic è salito per la prima in cima al ranking, Federer aveva già trascorso 285 settimane da numero 1. Da quel 4 luglio 2011 a ora, Nole ha inanellato 311 settimane da re, Federer solo 25, ...

Australian Open 2021: Djokovic domina la finale. E' il suo nono successo a Melbourne Djokovic supera l'ostacolo e chiude comodamente per 6 - 2. Terzo set in carrozza Medvedev, frustrato dai tanti errori, è completamente in balia dell'avversario, che alternando i propri colpi non gli ...

Djokovic supera Federer: 311 settimane da numero 1 La Gazzetta dello Sport Novak Djokovic numero 1 al mondo per 311 settimane, superato Federer Novak Djokovic infrange uno dei record di Roger Federer. Un primato che, soltanto tre anni fa, appariva insuperabile. Oggi, per il serbo, inizia la settimana ...

Novak Djokovic numero uno nell’Atp: 311 settimane di egemonia nel circuito E’ Novak Djokovic, come ampiamente previsto. Da oggi il serbo è il re incontrastato del tennis. Sono 311 le settimane di egemonia in cima all’Atp. Sola una in più rispetto allo svizzero, che rientra ...

