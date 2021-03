Covid, in futuro potrebbe colpire le fasce più giovani della popolazione. Ecco come «finirà» la pandemia secondo un report di Science (Di lunedì 8 marzo 2021) Evitare che il nuovo Coronavirus diventi endemico, mettendo quindi radici nella popolazione umana come è successo coi Coronavirus umani comuni e i virus influenzali, è una eventualità di cui avevamo trattato già in un precedente articolo, nel novembre 2020. Spiegavamo che in un contesto nel quale l’immunità di comunità non può essere raggiunta e sono possibili casi di reinfezione, i vaccini da soli non sarebbero bastati. «Finora, sono state segnalate poche reinfezioni con SARS-CoV-2 – precisano i ricercatori – e la gravità della malattia è variata; l’unico studio sulla reinfezione a livello di popolazione di cui siamo a conoscenza stima un basso tasso di reinfezione nei primi 6 mesi dopo l’infezione primaria e una malattia lieve dopo la reinfezione, ma saranno necessari ulteriori analisi e monitoraggi». Di ... Leggi su open.online (Di lunedì 8 marzo 2021) Evitare che il nuovo Coronavirus diventi endemico, mettendo quindi radici nellaumanaè successo coi Coronavirus umani comuni e i virus influenzali, è una eventualità di cui avevamo trattato già in un precedente articolo, nel novembre 2020. Spiegavamo che in un contesto nel quale l’immunità di comunità non può essere raggiunta e sono possibili casi di reinfezione, i vaccini da soli non sarebbero bastati. «Finora, sono state segnalate poche reinfezioni con SARS-CoV-2 – precisano i ricercatori – e la gravitàmalattia è variata; l’unico studio sulla reinfezione a livello didi cui siamo a conoscenza stima un basso tasso di reinfezione nei primi 6 mesi dopo l’infezione primaria e una malattia lieve dopo la reinfezione, ma saranno necessari ulteriori analisi e monitoraggi». Di ...

Advertising

paradisoa1 : RT @RobertaPaliotti: È passato un anno. Iniziava il lockdown. E mi si chiedeva la disponibilità ad entrare in reparto Covid, di lì a pochi… - gentil____mente : @imfweavky Che sto periodo è uno schifo ahah, cioè tesi ed esami + covid e lockdown + incertezze sul futuro La ser… - ngiocoli : RT @RobertaPaliotti: È passato un anno. Iniziava il lockdown. E mi si chiedeva la disponibilità ad entrare in reparto Covid, di lì a pochi… - Nmarru : RT @RobertaPaliotti: È passato un anno. Iniziava il lockdown. E mi si chiedeva la disponibilità ad entrare in reparto Covid, di lì a pochi… - CardelliAc : RT @RobertaPaliotti: È passato un anno. Iniziava il lockdown. E mi si chiedeva la disponibilità ad entrare in reparto Covid, di lì a pochi… -