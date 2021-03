Coronavirus, stalli gratuiti e riservati a chi deve vaccinarsi (Di martedì 9 marzo 2021) Coronavirus: 'Al via le vaccinazioni alle persone con disabilità' 6 marzo 2021 Lotta al Coronavirus: vaccinazione per il maresciallo Pasqui, 103 anni 7 marzo 2021 stalli gratuiti per chi deve ... Leggi su pisatoday (Di martedì 9 marzo 2021): 'Al via le vaccinazioni alle persone con disabilità' 6 marzo 2021 Lotta al: vaccinazione per il maresciallo Pasqui, 103 anni 7 marzo 2021per chi...

Advertising

ComunePisa : #Coronavirus: a #Pisa stalli gratuiti e riservati a ultraottantenni per le #vaccinazioni ?? ?… - corgi_lover : RT @PisaNews: Coronavirus, Pisa: stalli gratuiti e riservati a ultraottantenni per ... - - PisaNews : Coronavirus, Pisa: stalli gratuiti e riservati a ultraottantenni per ... - - cascinanotizie : Coronavirus, Pisa: stalli gratuiti e riservati a ultraottantenni per le vaccinazioni Da Pisamo una pronta risposta… -