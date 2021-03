Cesare Bocci, biografia: età, moglie, figlia, fratello (Di lunedì 8 marzo 2021) Cesare Bocci è uno degli attori italiani più talentuosi e apprezzati, nel cast de Il Commissario Montalbano, fiction che, con l’8 marzo 2021, giunge alla sua ultima puntata. Età Cesare Bocci è nato a Camerino, Comune in Provincia di Macerata, il 13 settembre 1957. Ciò significa che ha attualmente 63 anni e che ne compirà 64 in autunno. moglie Cesare Bocci è sposato con Daniela Spada. La coppia, legata dal 1993, nel 2000 ha vissuto il dramma dell’ictus e dell’embolia che ha colpito la donna a pochi giorni dal parto della figlia Mia, facendola cadere in coma in uno dei periodi più difficili ed emozionanti della vita, ossia il post partum. Nel 2016, quando il percorso di riabilitazione dopo l’ictus e l’embolia era ormai più che avviato, Daniela Spada ha ... Leggi su giornal (Di lunedì 8 marzo 2021)è uno degli attori italiani più talentuosi e apprezzati, nel cast de Il Commissario Montalbano, fiction che, con l’8 marzo 2021, giunge alla sua ultima puntata. Etàè nato a Camerino, Comune in Provincia di Macerata, il 13 settembre 1957. Ciò significa che ha attualmente 63 anni e che ne compirà 64 in autunno.è sposato con Daniela Spada. La coppia, legata dal 1993, nel 2000 ha vissuto il dramma dell’ictus e dell’embolia che ha colpito la donna a pochi giorni dal parto dellaMia, facendola cadere in coma in uno dei periodi più difficili ed emozionanti della vita, ossia il post partum. Nel 2016, quando il percorso di riabilitazione dopo l’ictus e l’embolia era ormai più che avviato, Daniela Spada ha ...

Advertising

Raffy1380 : Stasera un nuovo episodio di #Montalbano! Non mi schiodo dalla tv nemmeno se bussa alla porta Cesare Bocci...beh in… - HOMIClDALQUEEN : cesare bocci stasera guardo montalbano solo per te - GossipItalia3 : Cesare Bocci parla della malattia della moglie: «A Luca Zingaretti non avevo detto nulla…» #gossipitalianews - DomeOcchipinti : Con Cesare Bocci a proposito di #Montalbano e “Il metodo Catalanotti” di lunedì 8 marzo -