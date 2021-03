"C'è un'alternativa...". Così ?Ricolfi frena il lockdown (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il sociologo Luca Ricolfi commenta gli effetti devastanti del lockdown: "Sono il fallimento della classe politica nella gestione della pandemia" Aperture. Chiusure. Serrate. Anzi, serratissime. Esiste un'alternativa al lockdown? "Sì. Azzeramento del virus col tracciamento". Non ha dubbi il sociologo Luca Ricolfi, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, che nel corso di un'intervista al quotidiano La Verità anzalizza l'impatto socio-economico delle misure anti contagio messe in campo dal governo precedente. Durissimo su Conte: "Solo disastri", dice. "Le chiusure sono il fallimento della politica sanitaria" lockdown sì, lockdown no. Verrebbe da dire parafrasando un celebre citazione shakesperiana. Da quando è ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 8 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Il sociologo Lucacommenta gli effetti devastanti del: "Sono il fallimento della classe politica nella gestione della pandemia" Aperture. Chiusure. Serrate. Anzi, serratissime. Esiste un'al? "Sì. Azzeramento del virus col tracciamento". Non ha dubbi il sociologo Luca, presidente e responsabile scientifico della Fondazione David Hume, che nel corso di un'intervista al quotidiano La Verità anzalizza l'impatto socio-economico delle misure anti contagio messe in campo dal governo precedente. Durissimo su Conte: "Solo disastri", dice. "Le chiusure sono il fallimento della politica sanitaria"sì,no. Verrebbe da dire parafrasando un celebre citazione shakesperiana. Da quando è ...

