Calcio: Ounas denuncia post razzisti nei suoi confronti, 'è normale questo?' (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Gazzetta_it : #Crotone #Ounas denuncia insulti razzisti su Instagram: 'Torna in Africa a scappare dai leoni' - TV7Benevento : Calcio: Ounas denuncia post razzisti nei suoi confronti, 'è normale questo?'... - CiroSoprano : RT @SkySport: ?? OUNAS, GOL CAPOLAVORO ? Salta tutti e chiude la partita ?? Cosmi torna a vincere in Serie A dopo 9 anni ? Crotone-Torino 4-2… - Fiorentina_ole : RT @SkySport: ?? OUNAS, GOL CAPOLAVORO ? Salta tutti e chiude la partita ?? Cosmi torna a vincere in Serie A dopo 9 anni ? Crotone-Torino 4-2… - liberorossotti : @MatteoPedrosi @CskaTorino Il gol di ounas se lo prendevo a calcio a7 nn mi chiamavano più nemmeno per portare le maglie. -