Beatrice di York ricompare su Twitter e fa le prove da mamma (Di lunedì 8 marzo 2021) Quattro mesi. Tanto è passato – era l'8 novembre del 2020, giorno del Ringraziamento – da quando Beatrice di York ha pubblicato qualcosa su Twitter. Da allora, la principessa ha preferito la via del silenzio. Ha scelto di concentrarsi sulla nuova vita di moglie – la scorsa estate ha sposato, in gran segreto, Edoardo Mapelli Mozzi – e di matrigna del figlio del marito, il piccolo Christoper. Di mettere in secondo piano, in pratica, la vita pubblica. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU Beatrice DI York Il ritorno di Beatrice di York alla vita pubblica Il 4 marzo, però, il tweet a sorpresa. Sull'account ufficiale del social, ecco che è comparso un messaggio della principessa. Una data, quella scelta, non casuale: giovedì scorso era il #WorldBookDay, la Giornata Mondiale del Libro.

