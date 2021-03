Bassetti: “Secondo alcuni sarebbe meglio lasciare circolare il virus liberamente” (Di lunedì 8 marzo 2021) “Secondo la teoria di alcuni esperti di malattie infettive della Emory University degli Stati Uniti Il Coronavirus andrebbe lasciato circolare liberamente per poter creare una immunità di gregge, soprattutto tra i giovani. Le loro conclusioni sono che più lasciamo il virus libero di circolare, prima lo sconfiggeremo, a patto ovviamente di proteggere le fasce più esposte e vulnerabili, come gli anziani, e di andare avanti con le vaccinazioni e tutti gli altri presidi terapeutici e profilattici. Quindi accanto all’approccio rigorista fatto solo di lockdown, c’è anche chi pensa (nel mondo scientifico di alto livello) che potrebbe essere utile aprire, a patto di fare le vaccinazioni a tutti, iniziando dai più fragili”. Così il responsabile di Malattie Infettive ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 marzo 2021) “la teoria diesperti di malattie infettive della Emory University degli Stati Uniti Il Coronaandrebbe lasciatoper poter creare una immunità di gregge, soprattutto tra i giovani. Le loro conclusioni sono che più lasciamo illibero di, prima lo sconfiggeremo, a patto ovviamente di proteggere le fasce più esposte e vulnerabili, come gli anziani, e di andare avanti con le vaccinazioni e tutti gli altri presidi terapeutici e profilattici. Quindi accanto all’approccio rigorista fatto solo di lockdown, c’è anche chi pensa (nel mondo scientifico di alto livello) che potrebbe essere utile aprire, a patto di fare le vaccinazioni a tutti, iniziando dai più fragili”. Così il responsabile di Malattie Infettive ...

Ema_poet : Sono pienamente d'accordo con Bassetti se non ci vacciniamo tutti in scala non ne usciamo anzi secondo me peggioriamo #OggièUnAltroGiorno - Andrea39526816 : RT @LiveNoneladUrso: 'Siamo in emergenza, bisogna cambiare le regole del gioco per andare più veloce' Secondo Matteo Bassetti bisogna cor… - Flora08782021 : RT @LiveNoneladUrso: 'Siamo in emergenza, bisogna cambiare le regole del gioco per andare più veloce' Secondo Matteo Bassetti bisogna cor… - LiveNoneladUrso : 'Siamo in emergenza, bisogna cambiare le regole del gioco per andare più veloce' Secondo Matteo Bassetti bisogna… - kapav65 : Poi c'è la narrazione secondo la quale Ministro e consigliere sono stati ipnotizzati da Zangrillo e Bassetti. -