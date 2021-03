Avengers | Endgame | il cameo di Frank Grillo è tutto merito di suo figlio

(Di lunedì 8 marzo 2021) Inizialmente,non era intenzionato a tornare per il suoin... Ma ai propri figli è difficile dire di no.credeva di aver già chiuso con il Marvel Cinematic Universe dopo Captain America: Civil War, e invece lo abbiamo potuto rivedere in una scena di. Ma se questoè stato possibile, è stato solo grazie aldell'attore. Come raccontato dallo stessodurante il podcast Lights Camera Barstool, il suo ruolo come Brock Rumlow - un agente dello S.H.I.E.L.D. rivelatosi in realtà membro dell'Hydra e divenuto in seguito il villain Crossbones - non gli aveva dato le soddisfazioni che sperava, principalmente per ...

In The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier (Il Soldato d'Inverno), che si sono riuniti nei momenti finali di, si ...Il punto centrale di WandaVision è stato quello di analizzare Wanda e il suo lutto per fare compiere al personaggio un passo verso uno status più completo dopo gli eventi dima non ...Disney Company Italia ha diffuso in rete i poster relativi ai protagonisti di The Falcon and the Winter Soldier, la nuova serie Marvel in uscita il 19 marzo.