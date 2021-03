Arrivano i treni Covid Free (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo gli aerei, stanno per arrivare i treni Covid-Free. Si tratterà di treni Frecciarossa, dove i passeggeri e il personale faranno un test prima di salire. Si comincerà con la tratta Roma-Milano i primi di aprile e, dopo le due principali città italiane, il progetto sperimentale sarà esteso al resto del Paese. Leggi su vanityfair (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo gli aerei, stanno per arrivare i treni Covid-Free. Si tratterà di treni Frecciarossa, dove i passeggeri e il personale faranno un test prima di salire. Si comincerà con la tratta Roma-Milano i primi di aprile e, dopo le due principali città italiane, il progetto sperimentale sarà esteso al resto del Paese.

