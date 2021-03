Amadeus e Fiorello dopo Sanremo 2021: la foto rubata dietro le quinte dice tutto (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival di Sanremo 2021 è finito con la vittoria dei Maneskin. Ancora una volta sul palco dell’Ariston la coppia Amadeus e Fiorello, che ha condotto quella che probabilmente è stata l’edizione della kermesse musicale più difficile di sempre. Intanto senza pubblico, ma durante le serate gli imprevisti non sono certo mancati. Dapprima l’impossibilità di Irama di esibirsi sul palco per la positività al Covid di un membro del suo staff, poi il forfait di Simona Ventura nel giorno della finale perché risultata positiva al tampone. Ma nonostante tutto e checché se ne dica Fiorello e Amadeus sono riusciti a regalare ore spensierate e di puro spettacolo al pubblico italiano. Forse per l’ultima volta, come rivelato da Amadeus prima dell’ultima serata. Ma il ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Il Festival diè finito con la vittoria dei Maneskin. Ancora una volta sul palco dell’Ariston la coppia, che ha condotto quella che probabilmente è stata l’edizione della kermesse musicale più difficile di sempre. Intanto senza pubblico, ma durante le serate gli imprevisti non sono certo mancati. Dapprima l’impossibilità di Irama di esibirsi sul palco per la positività al Covid di un membro del suo staff, poi il forfait di Simona Ventura nel giorno della finale perché risultata positiva al tampone. Ma nonostantee checché se ne dicasono riusciti a regalare ore spensierate e di puro spettacolo al pubblico italiano. Forse per l’ultima volta, come rivelato daprima dell’ultima serata. Ma il ...

Advertising

FBiasin : Due amici alla fine di un percorso per niente facile. Molto bella. #Amadeus #Fiorello #Sanremo2021 - Raiofficialnews : “Mentre intorno c’era tanta incertezza, dubbi e più no che sì, abbiamo compiuto un passaggio musicalmente epocale.… - FBiasin : Cinque ore a sera con nessuno davanti e gli applausi registrati. Non sono stati bravi, sono stati stoici. #Fiorello #Amadeus #Sanremo2021 - verinhaottoni : RT @ninofrassicaoff: SCOOP! LA VERA VINCITRICE DI SANREMO 2021! #NovellaBella #CTCF #ninofrassica #ninofrassicaoff #Amadeus @Fiorello @Sa… - tweet_thevalley : RT @teamvlorelai: Un grazie immenso va ad Amadeus e Fiorello che in due anni hanno creato due festival pazzeschi, con menzione speciale a q… -