8 marzo | Mattarella | ‘preoccupa condizione lavoro donne per quantità e qualità’ 2

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – “La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente le componenti più deboli ed esposte. Letra queste. Dal punto di vista occupazionale anzitutto. Secondo l’Istat -ha ricordato- abbiamo 440 mila lavoratrici in meno rispetto a dicembre 2020. Mentre sono a rischio un milione 300 mila posti didiche lavorano in settori particolarmente colpiti dalla crisi”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : marzo Mattarella

Così il presidentein occasione della Festa della donna, sottolineando che 'l'anno passato le donne assassinate sono state 73. E' un fenomeno impressionante, che scuote e interroga la ...Otto. "Sharon, Victoria, Roberta, Teodora,Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella" Sergioricorda uno a uno i nomi delle donne vittima di femminicidio in questi due soli ...Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale della Giornata internazionale della donna.Il presidente della Repubblica: "Fenomeno orribile. La legge non basta, occorre rispetto". Le donne colpite anche dalla pandemia e dalla crisi economica: “Il 70% dei contagi sul lavoro sono per donne, ...