8 marzo: Fico, 'via ostacoli su strada pari opportunità' (2) (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) – "I dati comparati – denuncia il presidente della Camera – evidenziano forti ritardi del nostro Paese in questo percorso, che lo pongono sotto la media europea. Questo è preoccupante, ancor di più rispetto all'impatto dell'emergenza sanitaria, che vede le donne, soprattutto le lavoratrici, come una delle categorie più colpite. Sono convinto che la risposta a questi divari stia nella elaborazione di politiche lungimiranti di portata generale, rivolte alle donne come agli uomini". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

