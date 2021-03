“100 DONNE PER TUTTE” a cura di Arianna Pigini (Di lunedì 8 marzo 2021) ; da oggi 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, saranno disponibili le prime copie del libro intitolato , Presidente dell’associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” e vincitrice del premio “Iconic Women Creating a Better World for All”, durante il Women Economic Forum – Egypt, 4-9 marzo 2020. L’associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” continua così il proprio percorso con una nuova attività del progetto “100 DONNE per TUTTE verso Istanbul, l’importanza di fare rete”. Il libro è indirizzato a chi desidera informarsi, conoscere storie di coraggio quotidiano e sostenere un cambiamento culturale dal basso, e sarà edito in edizione limitata, che potrà essere prenotata tramite il sito internet www.100DONNEperTUTTE.it. “L’Abbraccio del Mediterraneo” con il progetto “100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021) ; da oggi 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, saranno disponibili le prime copie del libro intitolato , Presidente dell’associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” e vincitrice del premio “Iconic Women Creating a Better World for All”, durante il Women Economic Forum – Egypt, 4-9 marzo 2020. L’associazione “L’Abbraccio del Mediterraneo” continua così il proprio percorso con una nuova attività del progetto “100perverso Istanbul, l’importanza di fare rete”. Il libro è indirizzato a chi desidera informarsi, conoscere storie di coraggio quotidiano e sostenere un cambiamento culturale dal basso, e sarà edito in edizione limitata, che potrà essere prenotata tramite il sito internet www.100per.it. “L’Abbraccio del Mediterraneo” con il progetto “100 ...

Ultime Notizie dalla rete : 100 DONNE Mattarella elenca 12 nomi donne uccise 13.28 Mattarella elenca 12 nomi donne uccise "Sharon, Victoria, Roberta, Teodora, Sonia, Piera, Luljeta, Lidia, Clara, Deborah, Rossella sono state uccise 11 donne, in Italia, nei primi due mesi del nuovo anno. Sono state uccise per mano di chi aveva fatto loro credere di amarle" e "ora siamo di fronte a una dodicesima uccisione:quella di Ilenia". E' il ...

8 marzo, sottosegretario Costa: "Donne cuore pulsante del Paese. Nella sanità sono oltre il 70%" ... sia in quella sanitaria, perché vittime di 70 contagi professionali ogni 100 (Inail)". "Dottoresse, infermiere, manager, operatrici socio - sanitarie, assistenti domiciliari e tutte le donne che con ...

Anche Lorella Ronconi e Silvia Giannetti raccontate nel libro "100 Donne per tutte" LA NAZIONE Genova, flash mob #100donnevestitedirosso per dire no alla violenza sulle donne (LaPresse) - Nel chiostro dell’Abbazia di San Giuliano, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e del sindaco Marco Bucci, è andato ...

Festa della donna, flash mob contro la violenza a Genova GENOVA - Un flash mob per dire "no" alla violenza di genere, ma dire "sì" alla creatività delle donne. Ha preso il via in Liguria la celebrazione dell'8 marzo all'interno della Casa dei Cantautori, ne ...

