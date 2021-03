VIDEO Francesca Michielin e Fedez 2° classificati Sanremo 2021: la canzone “Chiamami per nome” (Di domenica 7 marzo 2021) VIDEO Chiamami PER nome Francesca Michielin E Fedez Al termine della serata del 6 marzo del Festival di Sanremo 2021 è stata resa nota la classifica finale dei Campioni: secondo posto per Francesca Michielin e Fedez con il 30.5%, dato in linea con quanto decretato dal televoto, dove hanno ottenuto il 28.3%. In alto il VIDEO della loro canzone “Chiamami per nome“. TESTO Chiamami PER nome Francesca Michielin E Fedez Oggi ho una maglia che non mi dona Corro nel parco della mia zona Ma vorrei dirti non ho paura Vivere un sogno porta fortuna La tua ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021)PERAl termine della serata del 6 marzo del Festival diè stata resa nota la classifica finale dei Campioni: secondo posto percon il 30.5%, dato in linea con quanto decretato dal televoto, dove hanno ottenuto il 28.3%. In alto ildella loroper“. TESTOPEROggi ho una maglia che non mi dona Corro nel parco della mia zona Ma vorrei dirti non ho paura Vivere un sogno porta fortuna La tua ...

