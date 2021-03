Torino, Nicola: «Covid? Non accampiamo scuse, la squadra mi è piaciuta» (Di domenica 7 marzo 2021) Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato dopo la sconfitta contro il Crotone: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei granata Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa contro il Crotone. Le sue parole. «Siamo venuti qua per vincere, non abbiamo accampato scuse per il Covid prima e non lo facciamo adesso, non ci interessa. Saltare una settimana di lavoro non agevola nessuno ma ci siamo parlati prima della trasferta e abbiamo capito che dovevamo fare il meglio possibile. Bonazzoli ha preso una traversa importante, poi bisogna fare delle valutazioni su alcune situazioni che dovevamo leggere meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Davide, tecnico del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Crotone: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei granata Davide, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara persa contro il Crotone. Le sue parole. «Siamo venuti qua per vincere, non abbiamo accampatoper ilprima e non lo facciamo adesso, non ci interessa. Saltare una settimana di lavoro non agevola nessuno ma ci siamo parlati prima della trasferta e abbiamo capito che dovevamo fare il meglio possibile. Bonazzoli ha preso una traversa importante, poi bisogna fare delle valutazioni su alcune situazioni che dovevamo leggere meglio». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sportli26181512 : Torino, Nicola: 'Ho visto una squadra vogliosa, sul rigore su Sanabria...': Davide Nicola, tecnico del Torino, parl… - Gazzetta_it : #Torino, #Nicola e il lato positivo: 'Ora vedo un'identità di gioco, il risultato è eccessivo' #CrotoneTorino… - FcInterNewsit : Torino, Nicola non molla: 'Il nostro campionato è difficile, ma vogliamo raggiungere la salvezza' - sportface2016 : #CrotoneTorino Davide #Nicola commenta la sua prima sconfitta come allenatore granata - Bertolca10 : Prima panchina per Cosmi e primo successo col cambio di allenatore. 4-2 al Torino di Nicola e tre punti per la lott… -