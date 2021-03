Tante gif per chi si è perso l’ultima serata di Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Siamo giunti alla fine di questo 71esimo Festival di Sanremo. Sono state delle vere e proprie maratone, a tratti infinite. La puntata finale ha visto trionfare i Måneskin, seconda la coppia Michielin-Fedez e terzo Ermal Meta. Amadeus e Fiorello portano a compimento l’edizione più difficile di sempre, e di questo gliene va dato atto vista la situazione, oltre alla coraggiosa scelta artistica che, seguendo un trend iniziato con Claudio Baglioni, ha visto aumentare in maniera cosTante un certo tipo di artisti contemporanei e decisamente giovani. Non è mancato nulla a questo festival: dal caso di Covid (un assistente di Irama che lo ha costretto a non esibirsi) fino all’avventura di Zlatan Ibrahimovic bloccato in autostrada. Qualche polemica, monologhi non propriamente centrati, qualche sketch di troppo e molti ospiti. Il problema più grande è però stata ... Leggi su wired (Di domenica 7 marzo 2021) Siamo giunti alla fine di questo 71esimo Festival di. Sono state delle vere e proprie maratone, a tratti infinite. La puntata finale ha visto trionfare i Måneskin, seconda la coppia Michielin-Fedez e terzo Ermal Meta. Amadeus e Fiorello portano a compimento l’edizione più difficile di sempre, e di questo gliene va dato atto vista la situazione, oltre alla coraggiosa scelta artistica che, seguendo un trend iniziato con Claudio Baglioni, ha visto aumentare in maniera cosun certo tipo di artisti contemporanei e decisamente giovani. Non è mancato nulla a questo festival: dal caso di Covid (un assistente di Irama che lo ha costretto a non esibirsi) fino all’avventura di Zlatan Ibrahimovic bloccato in autostrada. Qualche polemica, monologhi non propriamente centrati, qualche sketch di troppo e molti ospiti. Il problema più grande è però stata ...

