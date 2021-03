Susanna Tamaro | “Sono un' anarchica | non voglio essere rinchiusa in nessun cliché”

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 marzo 2021) Nella casa a Roma “grande come un camper” non ci siamo potuti incontrare per via del Covid, ma rimediamo presto con Internet e Skype.è a Porano, in Umbria, nello stesso posto (ma in una casa diversa) in cui, quasi trent’anni fa, fu travolta dal successo planetario di “Va’ dove ti porta il cuore”, “una cosa terribile – mi spiega - perché ero e nonuna persona fatta per la ribalta”. “Non sapevo come gestire la cosa, non capivo niente e tutti mi attaccavano”. In effetti, la insultarono in ogni modo, le dissero che era una cattolica bigotta, una lesbica, una buonista e molto altro ancora. Correva l’anno 1994 e i social non c’erano. “Meno male!” - aggiunge lei che è su Facebook “ma con moderazione, per mantenere un contatto con i miei lettori” – altrimenti non sarei sopravvissuta”. “Questa cattiveria c’è stata e c’è ...