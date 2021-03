Stefano D’Orazio, tagliato omaggio a Sanremo: l’ira di Red Canzian (Di domenica 7 marzo 2021) L'ex Pooh su tutte le furie: "Una cosa orrenda" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 7 marzo 2021) L'ex Pooh su tutte le furie: "Una cosa orrenda" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Corriere : L’ira dei Pooh contro Amadeus: «Tagliato il tributo a Stefano D’Orazio, orrendo» - LegaSalvini : Grave, nemmeno una parola. Gli dedichiamo noi un pensiero: Stefano D’Orazio, sempre nei nostri cuori. - Adnkronos : #Sanremo2021, salta omaggio a Stefano d'Orazio: ira dei #Pooh - TommasoChimenti : RT @franco_bagnasco: Amadeus: «Mi scuso personalmente per non avere fatto, nella frenesia di tutta la produzione, l'omaggio a Stefano D'Ora… - TommasoChimenti : RT @leggoit: #sanremo2021, salta l'omaggio a #stefano d'orazio previsto in scaletta. Red Canzian: «Una cosa orrenda» -

