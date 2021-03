Secondo l’autorità del Regno Unito Apple imporrebbe termini «iniqui e anticoncorrenziali» agli sviluppatori (Di domenica 7 marzo 2021) L’accusa dell’autorità di regolamentazione del Regno Unito nei confronti di Apple vede al centro i termini «iniqui» che l’App Store starebbe imponendo agli sviluppatori di app. L’indagine è stata annunciata giovedì mattina e si basa su quanto riferito da diversi sviluppatori, ovvero che «i termini e le condizioni di Apple sono ingiusti e potrebbero infrangere la legge sulla concorrenza» nel settore digitale. Il fatto che l’App Store sia il solo modo per installare app si iPhone, iPad e Apple Watch farebbe sì che gli sviluppatori risentano in maniera massiccia dei termini imposti dal colosso di Cupertino. LEGGI ANCHE >>> Grazie a una legge ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 marzo 2021) L’accusa deldi regolamentazione delnei confronti divede al centro i» che l’App Store starebbe imponendodi app. L’indagine è stata annunciata giovedì mattina e si basa su quanto riferito da diversi, ovvero che «ie le condizioni disono ingiusti e potrebbero infrangere la legge sulla concorrenza» nel settore digitale. Il fatto che l’App Store sia il solo modo per installare app si iPhone, iPad eWatch farebbe sì che glirisentano in maniera massiccia deiimposti dal colosso di Cupertino. LEGGI ANCHE >>> Grazie a una legge ...

