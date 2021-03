Sanremo 2021, Fedez sul podio grazie alle story di Chiara Ferragni? Prima le critiche sui social. Ora l’attacco del Codacons (Di domenica 7 marzo 2021) I premi per la 71esima edizione del Festival di Sanremo sono stati appena consegnati, ma c’è già chi ha urlato allo scandalo. Ad accendere la polemica, in occasione della quinta serata dello show, è il Codacons. L’ente che tutela i consumatori si è infatti scagliato contro il piazzamento della coppia Francesca Michielin e Fedez che hanno guadagnato il podio, aggiudicandosi il secondo posto con la loro Chiamami per nome. Tutto ha inizio ieri sera, Prima della gara, quando la moglie del rapper, Chiara Ferragni, si è spesa su Instagram in un lungo appello, fatto di post e stories, per il marito e la collega. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) I premi per la 71esima edizione del Festival disono stati appena consegnati, ma c’è già chi ha urlato allo scandalo. Ad accendere la polemica, in occasione della quinta serata dello show, è il. L’ente che tutela i consumatori si è infatti scagliato contro il piazzamento della coppia Francesca Michielin eche hanno guadagnato il, aggiudicandosi il secondo posto con la loro Chiamami per nome. Tutto ha inizio ieri sera,della gara, quando la moglie del rapper,, si è spesa su Instagram in un lungo appello, fatto di post e stories, per il marito e la collega. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

