Ralph Macchio | perché non ha fatto “The Next Karate Kid”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021)conosciuto come Daniel Larusso nel film Karatè Kid, svela ilnon ha voluto girare il seguito.non ha girato “theKid”? Era il lontano 1984, quando, sul grande schermo, proiettavanoKid. Il film non trattava solo di sport in sé, ma celava un messaggio estremamente importante. Esso, alludeva quindi, all’impegno e alla dedizione che il singolo individuo deve mettere per conseguire i propri obiettivi. Non solo nella stessa disciplina, ma nella vita in generale. Cobra Kai, si sente diereditiera diKid. Johnson Lawrence, il bullo del primo film, sebbene non boia avuto un’infanzia facile, trova comunque un modo per insegnare ad ...