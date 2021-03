Pd, Sardine al Nazareno: “Assembramenti? Rispettate norme” (Di domenica 7 marzo 2021) Nota delle Sardine dopo il presidio convocato ieri davanti alla sede nazionale del Pd del Nazareno in seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. “Assembramenti e scostamenti (dalla realtà). Nella giornata di ieri si è sollevato un dibattito sano, utile, sull’emergenza di aprire una nuova fase costituente del centrosinistra – si legge – Un dibattito che è solo agli inizi e che richiederà tempo, analisi e confronto. Se n’è poi sollevato uno, surreale, e strumentale, che intende screditarci e farci passare come irresponsabili e irrispettosi nei confronti dei divieti. Allora cerchiamo di fare luce”. “Ieri – prosegue la nota – si sono spostate pochissime persone, in virtù della manifestazione autorizzata dalla Questura di Roma in base all’art.18 Tulps. 77. Se vi siete chiesti come mai le decine di poliziotti e carabinieri che ieri ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 marzo 2021) Nota delledopo il presidio convocato ieri davanti alla sede nazionale del Pd delin seguito alle dimissioni di Nicola Zingaretti. “e scostamenti (dalla realtà). Nella giornata di ieri si è sollevato un dibattito sano, utile, sull’emergenza di aprire una nuova fase costituente del centrosinistra – si legge – Un dibattito che è solo agli inizi e che richiederà tempo, analisi e confronto. Se n’è poi sollevato uno, surreale, e strumentale, che intende screditarci e farci passare come irresponsabili e irrispettosi nei confronti dei divieti. Allora cerchiamo di fare luce”. “Ieri – prosegue la nota – si sono spostate pochissime persone, in virtù della manifestazione autorizzata dalla Questura di Roma in base all’art.18 Tulps. 77. Se vi siete chiesti come mai le decine di poliziotti e carabinieri che ieri ...

Advertising

s_margiotta : Dai giaguari sul tetto, passando dalle mucche nel corridoio, ora siamo alle sardine. #Nazareno @pdnetwork @SenatoriPD - fattoquotidiano : Pd, le Sardine dopo l’incontro al Nazareno: “Ora serve costruire un fronte progressista allargato. Ripartire dal ba… - 6000sardine : Domani andremo al #Nazareno. Non ci andremo come sardine, ma come semplici cittadine, attivisti, lavoratrici, disoc… - valeriomina : RT @Adnkronos: #Pd, #Sardine al Nazareno: '#Assembramenti? Rispettate norme' - Pinosuma1 : RT @La_manina__: Renzi torna dall'Arabia Saudita e si precipita in Senato senza uno straccio di quarantena: articoletto sul Domani e silenz… -