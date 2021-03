Papa Francesco in Iraq, oggi a Erbil e Mosul, ex roccaforte di Isis: ‘Tempesta disumana in culla civiltà. Fraternità più forte del fratricidio’ (Di domenica 7 marzo 2021) “oggi, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternita? e? piu? forte del fratricidio, che la speranza e? piu? forte della morte, che la pace e? piu? forte della guerra. Questa convinzione parla con voce piu? eloquente di quella dell’odio e della violenza e mai potra? essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade di distruzione”. Da Mosul, dove l’Isis proclamò la nascita del Califfato, arriva l’ultimo forte appello di Papa Francesco nel suo terzo e ultimo giorno in Iraq. In questa città più di 120mila cristiani sono fuggiti in una sola notte per non essere uccisi durante l’occupazione dello Stato Islamico. A Mosul Bergoglio ha voluto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) “, malgrado tutto, riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternita? e? piu?del fratricidio, che la speranza e? piu?della morte, che la pace e? piu?della guerra. Questa convinzione parla con voce piu? eloquente di quella dell’odio e della violenza e mai potra? essere soffocata nel sangue versato da coloro che pervertono il nome di Dio percorrendo strade di distruzione”. Da, dove l’proclamò la nascita del Califfato, arriva l’ultimoappello dinel suo terzo e ultimo giorno in. In questa città più di 120mila cristiani sono fuggiti in una sola notte per non essere uccisi durante l’occupazione dello Stato Islamico. ABergoglio ha voluto ...

Advertising

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - vaticannews_it : #5marzo In un minuto rivivono le immagini più belle dell'arrivo di Papa Francesco nell'antica terra di Abramo. Colo… - rickshady : RT @magdicristiano: Papa Francesco sbaglia nel ribadire che ebraismo, cristianesimo e islam adorerebbero lo stesso Dio, condividerebbero l’… - repubblica : RT @PaoloRodari: Da questa chiesa distrutta e ricostruita, simbolo della speranza di Qaraqosh e di tutto l’Iraq, invoco da Dio, per interce… -