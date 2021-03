PALERMO-JUVE STABIA | PERETTI E ALMICI DAL 1? | LE FORMAZIONI UFFICIALI

(Di domenica 7 marzo 2021) Tutto pronto per.Queste ledella gara valida per la 29a giornata del Campionato di Serie C - Girone C, in programma alle ore 15.00 allo Stadio "Renzo Barbera".(3-4-3): Pelagotti;, Palazzi, Accardi;, De Rose, Luperini, Valente; Silipo, Lucca, Floriano.Indisponibili: Corrado, Doda, Saraniti.Squalificati: Marconi, Odjer.(3-4-1-2): Russo; Esposito, Mulè, Elizalde; Rizzo, Barardocco, Scaccabarozzi, Lia; Guarracino; Fantacci, Marotta.

Sul fronte delle campane, a inaugurare il pomeriggio sarà la sfida playoff traStabia . A caccia di punti preziosi per decollare in chiave spareggi promozione anche la Casertana , ...... Fano 25 Legnago Salus 23 Ravenna 20 Arezzo 17 GIRONE C Ore 12:30 Viterbese Monopoli Ore 15:00 Bisceglie Catania Ore 15:00Stabia Ore 15:00 Teramo Catanzaro Ore 15:00 Vibonese Casertana ...Al “Barbera” protagoniste Palermo e Juve Stabia, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie C girone C. CLICCA QUI per vedere la classifica. Qui di seguito risultato e tabellino.Palermo ...Tutto pronto per il calcio d'inizio di Palermo-Juve Stabia che si affronteranno al "Barbera" alle 15.00. Di seguito gli uomini ...